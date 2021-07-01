Tosuncuk Mehmet Aydın son dakika tutuklandı mı? Tosuncuk kimdir? Çiftlik bank olayı nedir?

Tosuncuk tutuklandı mı? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı Memet Aydın hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.
TOSUNCUK MEHMET AYDIN TUTUKLANDI MI?
Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.
ÇİFTLİKBANK OLAYI NEDİR?
Çiftlik Bank, Ponzi oyunu üzerine kurulu, sisteme sonradan katılanın parasının daha önce katılana aktarıldığı bir dolandırıcılık oluşumudur. Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu ve merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktaydı. İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyununda satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vadedilmişti.