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    • 01.07.2021 10:27
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    Tosuncuk Mehmet Aydın son dakika tutuklandı mı? Tosuncuk kimdir? Çiftlik bank olayı nedir?

    Tosuncuk son dakika tutuklandı mı? Sorusu gündemde araştırılmaya başlandı. Kurucusu olduğu Çiftlik Bank şirketi üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni gelişmeler gelmeye başladı. En son yaptığı videolu açıklamada, kısa süre içinde Türk elçiliğine teslim olacağını söyleyen 'Tosuncuk'un Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu açıklandı. Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın son dakika tutuklandı mı? Tosuncuk kimdir? Çiftlikbank olayı nedir? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Tosuncuk Mehmet Aydın son dakika tutuklandı mı?

    Tosuncuk tutuklandı mı? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı Memet Aydın hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

    TOSUNCUK MEHMET AYDIN TUTUKLANDI MI?

    Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.

    ÇİFTLİKBANK OLAYI NEDİR?

    Çiftlik Bank, Ponzi oyunu üzerine kurulu, sisteme sonradan katılanın parasının daha önce katılana aktarıldığı bir dolandırıcılık oluşumudur. Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu ve merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktaydı. İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyununda satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vadedilmişti.

        Bu çiftliklerde üretildiği ileri sürülen ürünler de şirketin bayilerinde satılıyordu. Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin malvarlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı. Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın topladığı yaklaşık 511 milyon liralık para ile birlikte Uruguay'a kaçtığı öne sürüldü ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından hakkında birçok ülkede kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

        TOSUNCUK MEHMET AYDIN KİMDİR?

        Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır.

        Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu.Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. . Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

        2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı

        18 Nisan 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan infaz kararnamesi ile Çiftlikbank'ın kurucusu (Tosuncuk) lakaplı Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylendi.
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        Haberler Güncel Tosuncuk Mehmet Aydın son dakika tutuklandı mı? Tosuncuk kimdir? Çiftlik bank olayı nedir?