Hukuk mahkemelerinde online duruşma dönemi! Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

RESEN E-DURUŞMA YAPILMASI

Ayrıca mahkemeler, tanığın, bilirkişinin veya uzmanın e-Duruşma aracılığıyla dinlenilmesine resen karar verebilecek. Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, e-Duruşma sistemi yoluyla dinlenilmesine de resen hükmedebilecek.

İsticvap olunacak veya yemin edecek tarafın, mahkemenin bulunduğu il dışında oturması ve mahkemeye gelememesinde ise öncelikle e-Duruşma Sistemi yoluyla beyan alınacak veya yemin ettirilecek.

Mahkemece, e-Duruşma sistemi yoluyla dinlenilmesine karar verilen kişiye gönderilecek meşruhatlı davetiyeye, e-Duruşma'ya ne şekilde katılacağı da yazılacak.

E-DURUŞMA'YA KATILIM YERLERİ

e-Duruşma talep eden taraf vekili, avukatlık bürosundan, baro tarafından bu amaç için belirlenen bölümden, adliyede bu amaca tahsis edilen yerden veya belirlenen şartları taşıyan başkaca uygun bir yerden duruşmaya katılabilecek. Ayrıca e-Duruşma talep eden veya e-Duruşma aracılığıyla isticvap olunacak ya da yemin edecek taraf ile mahkemece e-Duruşma yoluyla dinlenilmesine karar verilen tanık, bilirkişi, uzman ve diğer ilgililer bulundukları yerdeki adliye veya ceza infaz kurumlarında bu amaca tahsis edilen yerden duruşmaya katılabilecek.

Hastalığı, yaşlılığı veya engelliliği sebebiyle e-Duruşma aracılığıyla duruşmaya katılmasına ve usul işlemleri yapabilmesine karar verilen taraf ile dinlenilmesine karar verilen tanık, bilirkişi, uzman veya diğer ilgililer bulundukları mesken ya da kurumdan duruşmaya katılabilecek.

e-Duruşma'ya katılımın sağlanacağı yer, her türlü etki ve yönlendirmeden uzak, ilgilinin yüz ifadelerini, vücut hareketlerini, tavır ve davranışlarını gözlemlemeye, duygularını anlamaya ve söylediklerini net bir şekilde dinlemeye imkan sağlayacak nitelikte olacak.