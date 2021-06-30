1 Temmuz bugün sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bugün yasak var mı? 1 Temmuz akşamı yasak olacak mı?

1 Temmuz bugün sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bugün yasak var mı? 1 Temmuz akşamı yasak olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, yasakların ne zaman kaldırılacağına ilişkin açıklama yapıldı. Pandemi döneminde, vaka sayılarının artmaması için alınan önlemler kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Aylardır uygulanan yasakların ardından, normalleşme takvimi açıklandı ve normalleşmede üçüncü aşamaya geçildi. Peki; 1 Temmuz bugün yasak var mı?
1 TEMMUZ BUGÜN YASAK VAR MI?
Açıklanan kararlara göre, 1 Temmuz itibariyle yasaklar sona eriyor. Hafta içi akşam saatlerinde ve Pazar günü uygulanan yasaklar son buluyor.
HANGİ YASAKLAR KALDIRILDI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 1 Temmuz 2021 sabah 05:00 itibariyle sokak kısıtlamalarının sona ereceği bildirildi.
Dolayısıyla 28 Haziran, 29 Haziran ve 30 Haziran'da da hafta içi sokak kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek. 1 Temmuz 2021 itibariyle de sokak kısıtlaması sona ermiş olacak.
Yayınlanan genelgenin ilgili maddesi ise şöyle: 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.