Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Seyircili maç için tarih verildi!

TÜRKİYE'DE DELTA VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Türkiye'deki delta varyantı vaka sayısında da artış görülüyor. Bakan Koca, İstanbul ağırlıklı 26 ilde görülen varyant kaynaklı vaka sayısının 224'e çıktığını duyurarak, ''16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da'' dedi.