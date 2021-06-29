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    • 29.06.2021 17:05
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Seyircili maç için tarih verildi!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi. Öte yandan Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? sorusunu da yanıtlayan Bakan Koca, "'16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da'' ifadelerini kullandı.

    Kademeli normalleşme sonrası yeni dönemin başlamasına 2 gün kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı.

    Bakan Koca yeni dönemde, spor müsabakalarının sayıları belirlenerek seyircili oynanabileceğini duyurdu.

    TÜRKİYE'DE DELTA VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
    Türkiye'deki delta varyantı vaka sayısında da artış görülüyor. Bakan Koca, İstanbul ağırlıklı 26 ilde görülen varyant kaynaklı vaka sayısının 224'e çıktığını duyurarak, ''16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da'' dedi.

    Geçen hafta çarşamba günü yurt genelinde görülen delta varyantı sayısı 134 olarak açıklandı.

        DELTA PLUS GÖRÜLDÜ MÜ?
        Koca, ''Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı'' dedi.

        BİLİM KURULU TOPLANIYOR
        Yarın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğni duyuran Bakan Koca, rapel-hatırlatma dozu ve BioNTech'te ikinci doz bekleme süresinin toplantının ana gündem maddesi olacağı açıklandı.
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        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Seyircili maç için tarih verildi!