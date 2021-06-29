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    • 29.06.2021 16:12
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    Bursa'da Cesna 172 tipi eğitim uçağı meyve bahçesine mecburi iniş yaptı! Uçak kazasının nedeni ortaya çıktı

    Son dakika haberine göre Kocaeli'den kalkan eğitim uçağı Bursa Yunuseli Havalimanı'na yakıt ikmali yapmak için inerken, motor arızası sebebiyle armut bahçesine acil iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da uçak meyve bahçesine düştü

    Bursa'da armut bahçesine mecburi iniş yapan Cesna tipi eğitim uçağının motor arızası yaşadığı öğrenildi. Uçaktaki bayan öğrenci ile pilot hafif yaralanırken, ekipler soruşturma başlattı.



    Kocaeli'de bir havacılık şirketine ait cesna tipi eğitim uçağı sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topel Havalimanı'ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli'de öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı.


    Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak istedi.


    Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı.



        Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattılar. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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