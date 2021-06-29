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    • 29.06.2021 13:45
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    PKK/YPG'li teröristler Suriye'de hasta bir sivili işkenceyle öldürdü

    Son dakika haberleri... Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinde, alıkoyduğu tiroid hastası Kürt bir sivili işkence ederek öldürdü. Teröristler, işkenceyle öldürdüğü Emin İsa Emin'in cansız bedenini öldükten 4 gün sonra ailesine teslim etti.

    AA
    YPG hasta sivili işkenceyle öldürdü

    Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak sivilleri alıkoyuyor.

    BİR AY ÖNCE SİVİLİ ALIKOYDULAR
    Muhalif grup Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) yakınlığıyla bilinen Rebaz News haber sitesinde yer alan habere göre, YPG/PKK'lı teröristler, yaklaşık bir ay önce Haseke'nin Dırbasiye ilçesindeki Kürtlerden Emin İsa Emin adlı bir sivili alıkoydu.

    İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜP 4 GÜN SONRA AİLEYE TESLİM ETTİLER
    YPG/PKK'yı eleştirdiği bahanesiyle alıkonulan tiroid hastası Emin'in cansız bedeni, öldükten 4 gün sonra, dün ailesine teslim edildi.

    Haberde, tutulduğu zindanda işkence sırasında hayatını kaybeden Emin'in, vücudundaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine de yer verildi.

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