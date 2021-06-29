Balıkesir'de yaşayan hemşire Ebru Bozkurt Ulu, Covid-19'a karşı mücadele etti

Balıkesir'de yaşayan hemşire Ebru Bozkurt Ulu (35), COVİD-19'a karşı mücadele etti. Virüs nedeniyle babası Ayhan Bozkurt'u kaybetti. Günde 2 bin kişiye aşı yaparak salgına fırsat vermedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulu'nun o anlarını sosyal medyada paylaşarak "Ebru Ulu, 13 yıllık hemşire. COVID-19'dan babasını kaybetti' dedi. Bakan Koca'nın paylaşımına çok sevinen Hemşire Ulu, şunları söyledi: Aşı yapılırken, 'Keşke babama da yapabilseydim' diye çok düşündüm.

DELTA'YA KARŞI SIKI ÖNLEM

Türkiye dünyayı paniğe sevk eden başta Delta varyantı olmak üzere çeşitli mutasyonlara karşı tedbir aldı. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşları durdurdu.



