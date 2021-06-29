30 Haziran-1 Temmuz İSKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçede sular kesik?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından İSKİ yarın ve perşembe günü 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu nedenle hangi mahallerde su kesintisi olacağı merak ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? Hangi ilçede sular kesik? İşte 30 Haziran-1 Temmuz İSKİ su kesintisi...

30 HAZİRAN-1 TEMMUZ İSKİ SU KESİNTİSİ

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.