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    • 29.06.2021 13:13
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    • 29.06.2021 13:28
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    30 Haziran-1 Temmuz İSKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçede sular kesik?

    İSKİ'den su kesintisiyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi olacağı duyuruldu. Yapılan bu açıklamanın hemen ardından hangi mahallelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki, sular ne zaman gelecek? Hangi ilçede sular kesik? İşte 30 Haziran-1 Temmuz İSKİ su kesintisi

    İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi!

    İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından İSKİ yarın ve perşembe günü 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu nedenle hangi mahallerde su kesintisi olacağı merak ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? Hangi ilçede sular kesik? İşte 30 Haziran-1 Temmuz İSKİ su kesintisi...

    30 HAZİRAN-1 TEMMUZ İSKİ SU KESİNTİSİ

    İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

    Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

    -Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

    -Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

    -Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi

    29 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

    Arıza Kesinti

    İlçe

    :

    Arnavutköy

    Etkilenen Mahalleler

    :

    Mustafa Kemal Paşa Mah

    Arıza Sebebi

    :

    Şebeke Hattı Yenilemesi

    Başlama Tarihi

    :

    29.06.2021 09:35

    Bitiş Tarihi

    :

    Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe

    :

    Arnavutköy

    Etkilenen Mahalleler

    :

    Taşoluk Mah

    Arıza Sebebi

    :

    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi

    :

    29.06.2021 11:24

    Bitiş Tarihi

    :

    Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Arıza Kesinti

        İlçe

        :

        Bağcılar

        Etkilenen Mahalleler

        :

        Kirazlı Mah

        Arıza Sebebi

        :

        100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

        Başlama Tarihi

        :

        29.06.2021 10:28

        Bitiş Tarihi

        :

        Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Arıza Kesinti

        İlçe

        :

        Beykoz

        Etkilenen Mahalleler

        :

        Yeni Mahalle

        Arıza Sebebi

        :

        200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

        Başlama Tarihi

        :

        29.06.2021 11:06

        Bitiş Tarihi

        :

        Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Arıza Kesinti

        İlçe

        :

        Çatalca

        Etkilenen Mahalleler

        :

        Elbasan Mah

        Arıza Sebebi

        :

        Şebeke Hattı Vana Arızası

        Başlama Tarihi

        :

        29.06.2021 11:42

        Bitiş Tarihi

        :

        Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

        Arıza Kesinti

        İlçe

        :

        Çatalca

        Etkilenen Mahalleler

        :

        Gümüşpınar Mah

        Arıza Sebebi

        :

        Basınç Düşüklüğü

        Başlama Tarihi

        :

        29.06.2021 11:45

        Bitiş Tarihi

        :

        Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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