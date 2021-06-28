Türksat 5A nedir, özellikleri neler? Türksat 5A ile neler değişecek? Ne zaman yayına başlayacak? Kanal frekansları...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Hizmete alacağımız Türksat 5A uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ayında Falcon 9 ile uzaya fırlatmıştık. Uzun bir test çalışması ardından servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz.

Uydumuz Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor.



TÜRKSAT 5B YILIN SON ÇEYREĞİNDE



Bu uydumuzu yılın son çeyreğinde Falcon 9 ile uzaya göndermek hedefimiz. Faydalı yük kapasitesi tüm uyduların tamamından fazla olacak 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması açısından önemli olan 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı ön görülmektedir.

Tübitak, Türksat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuz kapsamında Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceğiz.