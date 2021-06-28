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    • 28.06.2021 14:48
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    Türksat 5A nedir, özellikleri neler? Türksat 5A ile neler değişecek? Ne zaman yayına başlayacak? Kanal frekansları...

    Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5A Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açıldı. Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu olacak Türksat 5A, en güçlü uydu olma özelliğini taşıyor. Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen dünyadaki 10 ülke arasına girecek. Amacımız 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir. Türksat 6A'yı önümüzdeki yıl fırlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Türksat 5A nedir, özellikleri neler? Türksat 5a ile frekanslar değişecek mi? Türksat 5A ne zaman yayına başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Türksat 5A nedir, özellikleri neler? Türksat 5A ile neler değişecek?

    Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu olacak Türksat 5A, en güçlü uydu olma özelliğini taşıyor. Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen dünyadaki 10 ülke arasına girecek. Amacımız 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir. Türksat 6A'yı önümüzdeki yıl fırlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Türksat 5A nedir, özellikleri neler? Türksat 5a ile frekanslar değişecek mi? Türksat 5A ne zaman yayına başlayacak? İşte detaylar!

    TÜRKSAT 5A NEDİR?

    Türksat 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saati ile 05.15'te SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya gönderilen haberleşme uydusudur.

    Kasım 2017'de Türksat A.Ş. ile yapılan sözleşmeye binaen, AIRBUS D&S (Defence and Space) firması tarafından üretilen ve 31˚ Doğu yörüngesinde hizmet verecek haberleşme uydusudur. Bu uyduyla Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı dörde, toplam uydu sayısı yediye çıkacaktır. Söz konusu uydu, Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edilecektir. Sözleşme kapsamında TÜRKSAT-5B uydusunun da üretimi ve fırlatılması ile teknoloji transfer eğitim programı da bulunmaktadır.

    Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi ile çalışacak Eurostar-3000EOR platformu üstüne kurulmuş, yeni nesil elektrikli itki ssitemine ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir.[5] Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydu 8 Ocak 2021 günü fırlatılmış ve roket tercihi olarak SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl güvence altına alması bekleniyor. Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 MHz kapasiteyle TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

        TÜRKSAT 5A NE ZAMAN YAYINA BAŞLAYACAK?

        Yeni nesil uydu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilecek törenin ardından hizmet vermeye başlıyor.

        Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

        Hizmete alacağımız Türksat 5A uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ayında Falcon 9 ile uzaya fırlatmıştık. Uzun bir test çalışması ardından servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz.

        Uydumuz Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor.

        TÜRKSAT 5B YILIN SON ÇEYREĞİNDE

        Bu uydumuzu yılın son çeyreğinde Falcon 9 ile uzaya göndermek hedefimiz. Faydalı yük kapasitesi tüm uyduların tamamından fazla olacak 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması açısından önemli olan 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı ön görülmektedir.

        Tübitak, Türksat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuz kapsamında Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceğiz.

        TÜRKSAT 5 A NE İŞE YARAR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

        "4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak."

        Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını sözlerine ekledi.

        TÜRKSAT 5A FREKANSLARI DEĞİŞECEK Mİ?

        Frekansların değişip değişmeyeceğine yönelik bilgiler henüz paylaşılmadı. Bu konuda açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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