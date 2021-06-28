Türksat 5A nedir, özellikleri neler? Türksat 5A ile neler değişecek? Ne zaman yayına başlayacak? Kanal frekansları...

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu olacak Türksat 5A, en güçlü uydu olma özelliğini taşıyor. Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen dünyadaki 10 ülke arasına girecek. Amacımız 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir. Türksat 6A'yı önümüzdeki yıl fırlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Türksat 5A nedir, özellikleri neler? Türksat 5a ile frekanslar değişecek mi? Türksat 5A ne zaman yayına başlayacak? İşte detaylar!
TÜRKSAT 5A NEDİR?
Türksat 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saati ile 05.15'te SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya gönderilen haberleşme uydusudur.
Kasım 2017'de Türksat A.Ş. ile yapılan sözleşmeye binaen, AIRBUS D&S (Defence and Space) firması tarafından üretilen ve 31˚ Doğu yörüngesinde hizmet verecek haberleşme uydusudur. Bu uyduyla Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı dörde, toplam uydu sayısı yediye çıkacaktır. Söz konusu uydu, Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edilecektir. Sözleşme kapsamında TÜRKSAT-5B uydusunun da üretimi ve fırlatılması ile teknoloji transfer eğitim programı da bulunmaktadır.
Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi ile çalışacak Eurostar-3000EOR platformu üstüne kurulmuş, yeni nesil elektrikli itki ssitemine ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir.[5] Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydu 8 Ocak 2021 günü fırlatılmış ve roket tercihi olarak SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl güvence altına alması bekleniyor. Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 MHz kapasiteyle TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.