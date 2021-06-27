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    Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşandı: 2.6 milyon öğrenci adeta birbiriyle yarıştı

    Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Dün, yaklaşık 2.6 milyon öğrenci, geleceklerini şekillendirmek için sınav salonlarında adeta birbiriyle yarıştı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, kapıların saat 10:00'da kapanmasının ardından, saat 10:15'te başladı. Saatinde sınav salonlarında olamayan adaylar, büyük üzüntü yaşadı.

    Sınav maratonu!

    Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Dün, yaklaşık 2.6 milyon öğrenci, geleceklerini şekillendirmek için sınav salonlarında adeta birbiriyle yarıştı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, kapıların saat 10:00'da kapanmasının ardından, saat 10:15'te başladı.

    Saatinde sınav salonlarında olamayan adaylar, büyük üzüntü yaşadı.

    Bazı öğrencileri ise polis ekipleri zamanında salonlara ulaştırdı. Bazı öğrenciler, yürümekte güçlük çekince ayakkabıları çıkarıp koşmaya başladı. Engelli öğrencilerin yardımına, vatandaşlar koştu.

    Kapılar kapandıktan sonra dışarıda veliler büyük bir heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Bugün ise AYT 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

    TERLİKLERİNİ ÇIKARDI KOŞTU
    Kapıların kapanmasına dakikalar kala yetişemeyeceğini anlayan genç kız, terliklerini çıkardı. Eline aldı. Sonsürat koşarak kapıdan içeriye girmeyi başardı.

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    Haberler Güncel Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşandı: 2.6 milyon öğrenci adeta birbiriyle yarıştı