Siirt'te "dur" ihtarına uymayan kamyondan açılan ateşe karşılık verildi: 2 ölü, 12 yaralı

İhbarın ardından Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığınca Beğendik (Botan) Köprüsü'nde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra edilmeye başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Saat 01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp araçtan ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir." denildi.