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    Adli Tıp profesörü Şerafettin D, genç avukatı defalarca taciz etti: Hakkında dava açılınca çok sinirlendi

    Adli Tıp profesörü Şerafettin D, genç avukatı defalarca taciz etti. Hakkında dava açılınca çok sinirlendi. Bu kez şantaja yeltendi. "Onu rezil edeceğim. mesleğini bitireceğim" dedi. 3 yıl hapsi istendi!

    Dilhan Dumanoğlu
    Tıpa tıp şantaj

    Kadın avukat, tacizci profesöre şantaj davası açtı. Ankara'da yaşayan avukat N.S (38), 2006'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D'nin yanında staj yaptı.

    11 yıl sonra babasının şüpheli ölümü üzerine Prof. Dr. Şerafettin D'nin kapısını çaldı. Ancak profesörün cinsel tacizine uğradı! Soluğu mahkemede aldı. İddiaları kabul etmeyen adli tıpçı ise olayın medyada yer bulması üzerine çok kızdı!

    Şimdi de şantaja başladı. Avukat N.S'nin arkadaşını arayarak "Baroyu arayıp avukatlığını bitireceğim. Onu rezil edeceğim" diye tehditler yağdırdı. Bu kez hakkında 'şantaj'dan dava açılan Prof. Dr. Şerafettin D.'nin 3 yıl hapsi isteniyor.

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    Haberler Güncel Adli Tıp profesörü Şerafettin D, genç avukatı defalarca taciz etti: Hakkında dava açılınca çok sinirlendi