Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19'u yenen ancak babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu'nun aşı yaparken fotoğrafını paylaştı

"SİZ DE CANLA BAŞLA ÇALIŞMAZ MIYDINIZ?"

Koca, 13 yılık hemşire Ulu'nun, geçen yıl Kasım ayında, Covid-19'a yakalandığını ve aynı hastalıktan babasını kaybettiğini belirterek, "Halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli.