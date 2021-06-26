Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.06.2021 17:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2021 17:30
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19'u yenen ancak babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu'nun aşı yaparken fotoğrafını paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'u yenen ancak babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu'nun aşı polikliniğinde çalışırken çekilen fotoğrafını "Yerinde siz olsanız canla başla çalışmaz mıydınız?" notuyla paylaştı.

    DHA
    Bakan Koca o hemşirenin fotoğrafını paylaştı

    Bakan Koca, Twitter'daki hesabından Balıkesir'deki Atatürk Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Ebru Ulu'nun, poliklinikte Covid-19 aşısı yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı.

    "SİZ DE CANLA BAŞLA ÇALIŞMAZ MIYDINIZ?"
    Koca, 13 yılık hemşire Ulu'nun, geçen yıl Kasım ayında, Covid-19'a yakalandığını ve aynı hastalıktan babasını kaybettiğini belirterek, "Halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli.

    Çalıştığı Covid-19 aşı polikliniğinde günde 2 bin doz aşı yapılıyor. Yerinde olsanız, siz de canla başla çalışmaz mıydınız?" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Köprüler ücretsiz mi olacak? Açıklama geldi
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19'u yenen ancak babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu'nun aşı yaparken fotoğrafını paylaştı