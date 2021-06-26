MKE kabuk değiştiriyor, MKE AŞ iddialı geliyor: Hiçbir şekilde özelleşmiyor ve özelleşmeyecek

"Kesinlikle hiçbir personel, çalışma arkadaşımız hak kaybına uğramayacak. Beyaz ve mavi yakalı tüm personele hiçbir ayrım yapılmadan süresiz sözleşme teklif edilecek. Sözleşmeyi kabul eden mavi yakalı personel ile toplu iş sözleşmesinde sahip oldukları tüm haklar ile beyaz yakalı personel ile de 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince çalışmaya devam edilecek. Sözleşme imzalamak istemeyen mavi yakalı personel her türlü özlük hakları korunarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı kadro ve kuruluşlarda istihdam edilebilecek. Sözleşme imzalamak istemeyen beyaz yakalı personele ise emeklilik ve özlük haklarından hiçbir kayıp olmadan 6 ay içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil imkanı tanınacak."

MKE AŞ olduğunda kurumun kamu denetimi kapsamının dışına çıkmayacağını dile getiren Akdere, "Aksine Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Savunma Bakanlığı denetimleri başta olmak üzere kamu denetimleri devam edecek, şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenecektir. Bunlara ilave olarak, Kurumumuz bünyesinde bulunan iç denetim birimi vasıtasıyla yapılacak denetimler de devam edecektir." diye konuştu.

Süreç hakkında yetkili kişi ve kurumlar dışında ortaya atılan hiçbir söylenti ya da habere itibar edilmemesini isteyen Akdere, düzenlemenin en kısa sürede kanunlaşmasını beklediklerini belirtti.

SİLAH SİSTEMLERİ VE ELEKTRİKLİ ZIRHLILARDA SONA GELİNDİ

Akdere, son 18 ayda Kurum olarak 24 Ar-Ge çalışmasını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Bunların arasında 120 milimetre yivsiz havan silah sistemi, 8,59 milimetre keskin nişancı tüfeğinin yer aldığını anlatan Akdere, kamu kurumları arasındaki ortak çalışmanın en güzel örneklerinden 76 milimetre deniz topunun birkaç gün içinde montajının tamamlanmasıyla deneme atışı gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Akdere, yakın hava savunma sistemi çalışmasında da sona gelindiğini, ağustos ayındaki IDEF 2021'de sergilemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı projesinde kalifikasyon sürecinin tamamlandığını, seri üretime önümüzdeki haftalara geçilmesinin amaçlandığını belirten Akdere, şunları kaydetti:

"Motor ve güç grubunda dışa bağımlılığı tamamen bitiriyoruz. Burada kalmayacağız, Elektrikli Fırtına Obüsü motor çalışmamızın örneğini de IDEF'te göstereceğiz. Bu ve bunun gibi birçok projeye imza atan MKE artık kabuğuna sığmıyor. Daha çok sorumluluk almak, daha hızlı olmak, daha rekabetçi olmak istiyor. Dünya savunma sanayisi piyasasındaki rolünün artmasını istiyor. Bu yüzden bu kanun çalışması bizim için çok ama çok önemli. Hızımızı artıracak, küresel bir marka olarak MKE'yi dünyada temsil etmemizi sağlayacak. Kamuoyundan, ilgili kurum ve kuruluşlardan MKE'ye bugüne kadar verilen desteğin devamını bekliyoruz. Sizler bize güvendiniz, inşallah MKE ailesi olarak güveninizi sarsmayacağız."