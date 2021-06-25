Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduktan sonra Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar'a Yeni Malatyaspor futbol takımının forması hediye edildi. Sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Bakan Akar, annesinin yanındaki bir bebeği severek oyuncak hediye etti. Ardından Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Akar, Vali Aydın Baruş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.







TERÖRE AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 220, 1 Ocak'tan itibaren ise bin 366 terörist etkisiz hâle getirildi." dedi.

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