Marketler saat kaçta açılıp kapanıyor? Bu hafta sonu (26-27 Haziran) A101, BİM, ŞOK, MİGROS saat kaça kadar açık?

Hafta sonu ekmek, içecek, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar marketlerin güncel çalışma saatlerini merak ediyor. Hafta başında düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan müjdeli bir haber açıklayarak, hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurdu. Bu kapsamda, Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün ve hafta sonu A101, Migros, ŞOK, BİM zincir marketler saat kaça kadar açık olacak? Soruları merak ediliyor. İşte detaylar!
MARKETLER HAFTA İÇİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM, A101 ve ŞOK marketler sabah saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. Carrefour, Migros ise 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
PAZAR YASAKLARI BU HAFTA SON!
1 Temmuz'da sona erecek olan sokağa çıkma yasakları öncesinde bu hafta 81 ilde son kez sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kapsamda marketler Pazar günü saat 10:00-17:00 saatleri arasında son kez hizmet verecek. 1 Temmuz itibariyle markeler sabah 09:00-21:00 veya 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.