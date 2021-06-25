Marketler saat kaçta açılıp kapanıyor? Bu hafta sonu (26-27 Haziran) A101, BİM, ŞOK, MİGROS saat kaça kadar açık?

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.