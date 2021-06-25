Hamamlar açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açık mı, hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmişti, 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında önemli kararlar açıklandı. Peki Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları hizmete açıldı mı? işte detaylar…