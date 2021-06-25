Hamamlar açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açık mı, hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmişti, 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında önemli kararlar açıklandı. Peki Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları hizmete açıldı mı? işte detaylar…
HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları, masaj salonları, nargile kafeler, gazino, taverna, birahane gibi iş yerleri ikincil öncelik olarak görüldüğü için açılışı ertelenen yerler arasına girdi. 21 Haziran Pazartesi günü toplanan Kabine'de hamam, sauna, yüzme havuzları hakkında açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama geldinde haberimizde yer alacak.
HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz sonrası alınacak kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası havuzların durumuna ilişkin bir ifade kullanmamıştı. Yayımlanacak olan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile havuzların faaliyetleri ile ilgili soruların da yanıt bulması bekleniyor.