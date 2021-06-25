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    • 25.06.2021 22:40
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    Hamamlar açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açık mı, hizmet veriyor mu?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Hamamlar açıldı mı? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor ve aşılamada oldukça hız kazandı. Bugün itibariyle 18 yaş üstü de aşılanmaya başlandı ve vaka sayıları düşerken vatandaşlar uzun zamandır kapalı olan Hamamlar, saunalar, yüzme havuzlarının faaliyet gösterip göstermediğini merak eder oldu. Peki Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açık mı, hizmet veriyor mu?

    takvim.com.tr
    Hamamlar açıldı mı?

    Hamamlar açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açık mı, hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmişti, 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında önemli kararlar açıklandı. Peki Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları hizmete açıldı mı? işte detaylar…

    HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları, masaj salonları, nargile kafeler, gazino, taverna, birahane gibi iş yerleri ikincil öncelik olarak görüldüğü için açılışı ertelenen yerler arasına girdi. 21 Haziran Pazartesi günü toplanan Kabine'de hamam, sauna, yüzme havuzları hakkında açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama geldinde haberimizde yer alacak.

    HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?

    Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz sonrası alınacak kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası havuzların durumuna ilişkin bir ifade kullanmamıştı. Yayımlanacak olan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile havuzların faaliyetleri ile ilgili soruların da yanıt bulması bekleniyor.

        1 TEMMUZ'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

        Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar şu şekilde;

        1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

        Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

        Kamu kurumlarında esnek çalışma modeline son veriliyor.
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        Haberler Güncel Hamamlar açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açık mı, hizmet veriyor mu?