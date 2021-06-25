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    • 25.06.2021 10:04
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    Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV kararı! Alkol ve sigaraya zam gelecek mi?

    Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV uygulamalarında değişikliğe gidilmemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV kararı

    Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

    Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.

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    Haberler Güncel Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV kararı! Alkol ve sigaraya zam gelecek mi?