Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma gününden itibaren 18 yaş üstü aşılama randevularıyla ilgili önemli bir gelişmeyi aktarmıştı. Peki, 18 yaş üstü aşı oluyor mu? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaşından gün alanlar aşı olabilir mi? İşte merak edilenler...
18 YAŞINDAN GÜN ALANLAR AŞI OLABİLİR Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede aşılama sürecine ilişkin, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.
İşte son gelişmeler;
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirterek, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz" dedi.
'CUMA'DAN İTİBAREN 18 YAŞ ÜZERİ HERKES AŞI RANDEVUSU ALABİLİR'
Bakan Koca, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, hızla 18 yaş üzeri 55 milyona yakın vatandaşı en az bir doz şeklinde aşılamayı hedeflediklerini kaydederek şöyle konuştu: