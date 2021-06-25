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    • 25.06.2021 10:26
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    18 yaş üstü aşı oluyor mu? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaşından gün alanlar aşı olabilir mi?

    Ülkemizde aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken aşı yaşının kaça düştüğü merak ediliyor. Bu hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunmuş ve aşılama sürecine ilişkin bilgileri son bilgileri paylaşmıştı. Peki, 18 yaş üstü aşı oluyor mu? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaşından gün alanlar aşı olabilir mi? İşte merak edilenler...

    18 yaşından gün alanlar aşı olabilir mi?

    Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma gününden itibaren 18 yaş üstü aşılama randevularıyla ilgili önemli bir gelişmeyi aktarmıştı. Peki, 18 yaş üstü aşı oluyor mu? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaşından gün alanlar aşı olabilir mi? İşte merak edilenler...

    18 YAŞINDAN GÜN ALANLAR AŞI OLABİLİR Mİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede aşılama sürecine ilişkin, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

    İşte son gelişmeler;

    AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirterek, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz" dedi.

    'CUMA'DAN İTİBAREN 18 YAŞ ÜZERİ HERKES AŞI RANDEVUSU ALABİLİR'

    Bakan Koca, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, hızla 18 yaş üzeri 55 milyona yakın vatandaşı en az bir doz şeklinde aşılamayı hedeflediklerini kaydederek şöyle konuştu:

        "Biz özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar erken sağlamış olabileceğimizi ve ülkemize girme ihtimali olan mutasyonlara da erken dönemde bir çözüm olacağına inanıyoruz. Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Cuma'dan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz 18 yaş üstü, aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşündüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz."

        29 MERKEZDE 40 BİN 800 KİŞİ ÜZERİNDE FAZ-3 ÇALIŞMASI YAPILACAK'

        Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin "Yerli aşının Faz-3 çalışması 29 merkezde 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. İlave birkaç ülkeyi daha katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor" dedi.

        'DELTA VARYANTI 16 İLDE 134 VAKA OLARAK GÖRÜLDÜ'

        Bakan Koca delta ve delta plus varyantlarının Türkiye'de ne kadar görüldüğünün sorulması üzerine "Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. 2 dozla delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz" diye konuştu.

            "BELKİ BAZI ÜLKELERDE YASAK KOYMAK GEREKEBİLİR"

            Bakan Koca, bir gazetecinin Hindistan varyantına ilişkin vakaların görülmesinin ardından bazı ülkelerden gelenlere test ve karantina şartı getirildiğini anımsatarak "Şu anda delta varyantı oldukça yaygın. Özellikle Rusya gibi Türkiye'nin yaklaşık bir sezonda 5 milyon turist beklediği bir ülkede de son iki haftada vakaların yüzde 90'nını oluşturduğu açıklandı. Rusya özelinden giderek, daha da geniş görerek bu ülkelere karşı herhangi bir tedbir düşünülüyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

            "Şu an Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi hatta Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere karantinayı 14 gün olarak uyguluyoruz. Zannediyorum 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir. Biz yurt dışından gelenlere, Rusya'dan gelenler dahil olmak üzere son 48 saatte antijen, 72 saatte PCR mutlak istiyoruz. Bunun dışında özellikle yurt dışından gelenlerle ilgili yaygın bir şekilde örneklem yöntemiyle PCR çalışıyoruz. Bunu, bu süreçte daha da artırmaya çalışıyoruz. Geldiği ülkeden bize gösterilen PCR ve antijen sonucu dışında bizim örneklem yöntemiyle yaygın yaptığımız testlerde bir artış, kötüye doğru oranların arttığını hissettiğimizde de zaten o anlamda gereği yapılmış olur. Bu konuda da hassas ve titiz çalışmaya devam ediyoruz."
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            Haberler Güncel 18 yaş üstü aşı oluyor mu? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaşından gün alanlar aşı olabilir mi?