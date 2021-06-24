Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2021 03:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 03:52
    ABONE OL

    Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel: AB liderleri Türkiye'ye göç anlaşması için 3 milyar Euro verecek

    Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderleri Türkiye'ye göç anlaşması için 3 milyar Euro vereceğini duyurdu.

    Türkiye'ye göç anlaşması için 3 milyar Euro

    Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderleri Türkiye'ye göç anlaşması için 3 milyar Euro vereceğini duyurdu.

    AB KOMİSYONU'NA ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI
    AB liderleri AB Komisyonuna Türkiye ile ilgili flaş bir çağrı yaparak, AB liderlerinin göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkara dayalı konularda Türkiye ile yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği vurgulanmıştı.

    AB Zirvesi devam ederken Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasının ardından zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşılmış ve Suriyeliler için resmi teklifin sunulması istenmişti.

    Bildiride, "AB Konseyi, AB Komisyonuna Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer bölümlerindeki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara sağlanacak finansmanın devamı için resmi teklifi gecikmeksizin sunması çağrısını yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP Sözcüsü Öztrak halktan HDP tepkisi gördü
    Haberler Güncel Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel: AB liderleri Türkiye'ye göç anlaşması için 3 milyar Euro verecek