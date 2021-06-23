SON DAKİKA! Türkiye'de kaç kişide koronavirüs delta varyantı görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

AŞI ETKİLİ Mİ?

Maalesef Sinovac ile ilgili elimizde çok veri yok. Singapur'dan gelen bazı verilere göre aşı Delta virüse karşı 25'te 1 etkili gibi. Pfizer-BioNTech aşısı en etkili olanı gibi... İlk dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 94, iki dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 96 etkili olan aşının, Delta varyantına karşı ise bir dozdan sonra yüzde 36, iki dozdan sonra yüzde 88 etkili olduğu tespit edildi. AstraZeneca ise Delta varyantına karşı, bir dozdan sonra yüzde 30 ve iki dozdan sonra yüzde 67 etkili. Türkiye'de sağlık çalışanları biliyorsunuz ocak ayında Sinovac ile aşılandı, 3. doz zamanı geldi. O nedenle tüm varyantlara karşı daha etkili olduğu gözlemlenen BioNTech ile bir 'pekiştirme' dozunun daha uygun olacağı söylenebilir.

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