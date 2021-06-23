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    • 23.06.2021 16:00
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    SON DAKİKA! Türkiye'de kaç kişide koronavirüs delta varyantı görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının Türkiye'de de görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca açıklamasının detayında, delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi.

    Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü?

    Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.



    TURKOVAC'TA FAZ-3
    Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

    TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE DELTA VARYANTI GÖRÜLDÜ?
    Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

        DELTA MUTASYONU NEDİR?

        BELİRTİLERİ NELER? FARKLILIKLAR SÖZ KONUSU MU?
        Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor.

        YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI
        Başından beri Delta varyantı 'çift mutasyonlu' olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa'ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.

        AŞI ETKİLİ Mİ?
        Maalesef Sinovac ile ilgili elimizde çok veri yok. Singapur'dan gelen bazı verilere göre aşı Delta virüse karşı 25'te 1 etkili gibi. Pfizer-BioNTech aşısı en etkili olanı gibi... İlk dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 94, iki dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 96 etkili olan aşının, Delta varyantına karşı ise bir dozdan sonra yüzde 36, iki dozdan sonra yüzde 88 etkili olduğu tespit edildi. AstraZeneca ise Delta varyantına karşı, bir dozdan sonra yüzde 30 ve iki dozdan sonra yüzde 67 etkili. Türkiye'de sağlık çalışanları biliyorsunuz ocak ayında Sinovac ile aşılandı, 3. doz zamanı geldi. O nedenle tüm varyantlara karşı daha etkili olduğu gözlemlenen BioNTech ile bir 'pekiştirme' dozunun daha uygun olacağı söylenebilir.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Türkiye'de kaç kişide koronavirüs delta varyantı görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama