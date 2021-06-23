Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Kovid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.