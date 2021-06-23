Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şimdi sağlık çalışanları detayları öğrenmek istiyor. Peki, istifa yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanlığı istifa yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilenler...
İSTİFA YASAĞI KALKTI MI?
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldıracak.
İşte detaylar;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.
Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.
Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.