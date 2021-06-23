İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Peki, İstanbul'da dolu yağışı olacak mı? Yağmur ne zaman duracak? 23 Haziran İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte son uyarılar

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI OLACAK MI? İŞTE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde öğleden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.