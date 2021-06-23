İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Peki, İstanbul'da dolu yağışı olacak mı? Yağmur ne zaman duracak? 23 Haziran İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte son uyarılar
İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI OLACAK MI? İŞTE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde öğleden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Sabah, Trakya ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların öğleden itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, yağıştan sonra hafif eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.