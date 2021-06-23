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    • 23.06.2021 13:19
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    Son dakika: İstanbul'da dolu yağışı olacak mı? Yağmur ne zaman duracak? 23 Haziran !

    Öğle saatlerinde özellikle saat 12.30 sonrası İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmur yağışlarının kent genelinde etkisini göstermesinin ardından hava durumunun nasıl olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Peki, İstanbul'da dolu yağışı olacak mı? Yağmur ne zaman duracak? İşte 23 Haziran

    İstanbul'da dolu yağışı olacak mı?

    İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Peki, İstanbul'da dolu yağışı olacak mı? Yağmur ne zaman duracak? 23 Haziran İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte son uyarılar

    İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI OLACAK MI? İŞTE HAVA DURUMU

    Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde öğleden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

    Sabah, Trakya ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların öğleden itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

    Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, yağıştan sonra hafif eseceği tahmin ediliyor.

    Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

        METEOROLOJİ'DEN SEL UYARISI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ile oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın 11.00- 19.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'dan başlamak üzere bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 32°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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