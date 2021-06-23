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    • Güncel
    • 24.06.2021 04:40
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    • 24.06.2021 04:40
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    Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Konuya ilişkin yayımlanan kararnamede "1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

    Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı