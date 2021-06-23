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    • 23.06.2021 12:04
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    ? Cemile Taşdemir'e ne dedi? Cemile Taşdemir kaç yaşında ve nereli?

    Habertürk yazarı bu kez sosyal medyada yaptığı skandalla gündeme geldi. Cemile Taşdemir'in attığı tweetin altına Fatih Altaylı ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma." şeklinde yorum yaptı. Peki, ? Cemile Taşdemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    Cemile Taşdemir kimdir?

    Fatih Altaylı, Twitter'da Cemile Taşdemir'in tweetin büyük tepki çeken bir cevap verdi. Fatih Altaylı'nın, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' ifadelerine tepki yağdı. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    CEMİLE TAŞDEMİR KİMDİR?

    Cemile Taşdemir'in yaşamı hakkında internette bir bilgi yer almamaktadır. Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.

    FATİH ALTAYLI KİMDİR?

    Fatih Altaylı, 1963 yılında Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti.

    Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti.

        Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı. Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı.

        Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'i kurucuları arasında yeraldı.

        2009 yılından bu yana Habertürk Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyor.
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