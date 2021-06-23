Fatih Altaylı, Twitter'da Cemile Taşdemir'in tweetin büyük tepki çeken bir cevap verdi. Fatih Altaylı'nın, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' ifadelerine tepki yağdı. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

CEMİLE TAŞDEMİR KİMDİR?

Cemile Taşdemir'in yaşamı hakkında internette bir bilgi yer almamaktadır. Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.