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    • 24.06.2021 07:05
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    18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşı sırası geldi mi? Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı? Bakan Koca müjdeyi verdi!

    18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Son olarak 25 yaş ve üzeri vatandaşla için aşılama çalışmaları sürerken Bakan Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız." ifadelerini kullandı. Bu noktada, üniversite öğrencileri tarafından 18 yaş ve üstü aşılama tarihini araştırılmaya başlandı. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşı sırası geldi mi? Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    18 yaş üstü aşılama ne zaman? 18 yaş altı aşı olabilir mi?

    18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye aşılama faaliyetlerinde üst üste rekorlar kırıyor. Son olarak 25 yaş ve üzeri vatandaşla için aşılama çalışmaları sürerken Bakan Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız." ifadelerini kullandı. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşı sırası geldi mi? Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı? İşte tüm detaylar!

    18 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.

    Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı ardından aşılama hakkında açıklamada bulundu, ''Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış vatandaşlar aşı olabilirler.'' dedi. Böylelikle üniversite öğrencileri de korona aşısı olabilecek.

    18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

    Son olarak 25 yaşa inen aşılama hakkında Bakan Koca yeni gelişmeleri duyurdu. 18 yaş altı vatandaşların aşılanmasının ise yaklaşık bir hafta 10 gün sonra başlayabileceğini belirtti. Ancak 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olanların aşılanacağını ekledi.

        18 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;

        MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.



        Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

        Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.

        Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.
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