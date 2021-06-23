18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşı sırası geldi mi? Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı? Bakan Koca müjdeyi verdi!

18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye aşılama faaliyetlerinde üst üste rekorlar kırıyor. Son olarak 25 yaş ve üzeri vatandaşla için aşılama çalışmaları sürerken Bakan Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız." ifadelerini kullandı. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşı sırası geldi mi? Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı? İşte tüm detaylar!
18 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı ardından aşılama hakkında açıklamada bulundu, ''Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış vatandaşlar aşı olabilirler.'' dedi. Böylelikle üniversite öğrencileri de korona aşısı olabilecek.
18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Son olarak 25 yaşa inen aşılama hakkında Bakan Koca yeni gelişmeleri duyurdu. 18 yaş altı vatandaşların aşılanmasının ise yaklaşık bir hafta 10 gün sonra başlayabileceğini belirtti. Ancak 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olanların aşılanacağını ekledi.