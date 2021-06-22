Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? Diyanet Yaz Kur'an kursu kayıtları başladı mı?

YAZ KUR'AN KURSU KAYIT NASIL YAPILIR?

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek.

10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak.

Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek.