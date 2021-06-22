Telafi eğitimi başvurusu ne zaman bitecek? Telafide ben de Varım başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvuru yollarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına destek vereceğine değindi ve eğitimin detaylarını paylaştı. Telafi eğitimi programı 5 Temmuz - 31 Ağustos arasını kapsayacak. PEki, telafide ben de varım başvuru nasıl yapılır? Telafi eğitimi başvurusu ne zaman bitecek?
TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Telafide Ben de Varım programı için başvurular 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında olacak. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.
Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.
TELAFİDE BEN DE VARIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal - duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.
Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.
Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen ve velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.