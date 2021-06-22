Telafi eğitimi başvurusu ne zaman bitecek? Telafide ben de Varım başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvuru yollarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına destek vereceğine değindi ve eğitimin detaylarını paylaştı. Telafi eğitimi programı 5 Temmuz - 31 Ağustos arasını kapsayacak. PEki, telafide ben de varım başvuru nasıl yapılır? Telafi eğitimi başvurusu ne zaman bitecek?