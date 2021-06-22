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    • 23.06.2021 15:48
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    Bu Pazar yasak olmayacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 27 Haziran Pazar yasak var mı?

    27 Haziran Pazar yasak var mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılacağının açıklanmasının ardından yasağın ne zaman kaldırılacağı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan genelge ile alınan kararların detaylarının açıklanacağı duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrildi. Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    27 Haziran Pazar yasak var mı?

    27 Haziran Pazar yasak var mı? Pazar sokağa çıkma yasağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merakla beklenen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan alınan kararları duyurdu ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurdu. Bu Pazar yasak olup olmayacağı da arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? İşte detaylar!

    27 HAZİRAN PAZAR YASAK VAR MI?

    Bu Pazar günü son kez sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasakları kaldırılacak.

    ALINAN KARARLAR NELERDİR?

    • 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

    • Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

    • Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

    • Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

    Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
        Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu
        Haberler Güncel Bu Pazar yasak olmayacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 27 Haziran Pazar yasak var mı?