Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken gözler aşı yaşının kaça düştüğüne çevrildi. 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı. Peki, 25 yaş üstü aşı başladı mı? 20-25 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? İşte merak edilenler...
25 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞLADI MI?
Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.
İşte ülkede toplam uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı;
"1 MİLYON 195 BİN 426 DOZ AŞI DAHA YAPILDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu.
Koca, sosyal medya hesabından 21 Haziran aşı raporunu paylaştı.
Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı." bilgisini aktardı.
Ayrıca dünkü aşıların 1 milyonuncu dozunun saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını duyuran Koca, "Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı." ifadesini kullandı.
Koca, paylaşımında Emine Altuner'in fotoğrafına da yer verdi.
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Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.20 itibarıyla 42 milyon 779 bin 999'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.
Böylece doz miktarı 42 milyon 779 bin 999'a yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 459 bin 622, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 371 bin 963 bin, toplam 7 milyon 831 bin 585, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 364 bin 275, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 736, toplam 3 milyon 574 bin 11, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 901 bin 963, ikinci doz aşı sayısı 987 bin 409, toplam 2 milyon 889 bin 372 doz olarak kayıtlara geçti.