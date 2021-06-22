25 yaş üstü aşı başladı mı? 20-25 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.20 itibarıyla 42 milyon 779 bin 999'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.

Böylece doz miktarı 42 milyon 779 bin 999'a yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 459 bin 622, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 371 bin 963 bin, toplam 7 milyon 831 bin 585, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 364 bin 275, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 736, toplam 3 milyon 574 bin 11, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 901 bin 963, ikinci doz aşı sayısı 987 bin 409, toplam 2 milyon 889 bin 372 doz olarak kayıtlara geçti.