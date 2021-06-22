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    • 22.06.2021 10:45
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    ? 20-? Aşı yaşı kaça düştü?

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 yaş üstü aşılamayla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı. Peki, ? 20-? Aşı yaşı kaça düştü? İşte detaylar...

    25 yaş üstü aşı başladı mı? 20-25 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü?

    Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken gözler aşı yaşının kaça düştüğüne çevrildi. 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı. Peki, 25 yaş üstü aşı başladı mı? 20-25 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? İşte merak edilenler...

    25 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞLADI MI?

    Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

    İşte ülkede toplam uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı;

    "1 MİLYON 195 BİN 426 DOZ AŞI DAHA YAPILDI"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu.

    Koca, sosyal medya hesabından 21 Haziran aşı raporunu paylaştı.

    Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı." bilgisini aktardı.

    Ayrıca dünkü aşıların 1 milyonuncu dozunun saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını duyuran Koca, "Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı." ifadesini kullandı.

    Koca, paylaşımında Emine Altuner'in fotoğrafına da yer verdi.

    TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.20 itibarıyla 42 milyon 779 bin 999'a ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.

    Böylece doz miktarı 42 milyon 779 bin 999'a yükseldi.

    İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 459 bin 622, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 371 bin 963 bin, toplam 7 milyon 831 bin 585, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 364 bin 275, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 736, toplam 3 milyon 574 bin 11, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 901 bin 963, ikinci doz aşı sayısı 987 bin 409, toplam 2 milyon 889 bin 372 doz olarak kayıtlara geçti.

        TÜRKİYE, EN YÜKSEK PERFORMANSI GÖSTEREN ÜLKE OLDU

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi.

        Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

        "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı."

        Koca, paylaşımında ülkelerin aşılama hızına ilişkin tabloya da yer verdi.

        TÜRKİYE'DEN KKTC'YE KOVİD-19 AŞISI GÖNDERİLDİ

        Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

        KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.

        Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bin doza ulaştı.

        TÜRKİYE'DE 5 BİN 294 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

        Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 429 olarak kayıtlarda yer aldı.

            Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.

            Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı 49 bin 236 oldu.

            Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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            Haberler Güncel 25 yaş üstü aşı başladı mı? 20-25 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü?