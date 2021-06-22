182 neden cevap vermiyor? ALO 182 neden düşmüyor? Covid 19 aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı aşılamada yaş sınırını hızlı bir şekilde düşürürken yoğunluklar da oluşmaya devam ediyor. Aşı randevusunu oluşturmak isteyen vatandaşlar ALO 182'ye ulaşamayınca merak ederek nedenini araştırmaya başladı. Koronavirüsten korunmak için son derece önemli olan aşı randevusuna ilişkin bilgiler…
AŞI SIRASI HANGİ YAŞTA?
Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.
182 NEDEN DÜŞMÜYOR, NEDEN ARANMIYOR?
ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.
COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.