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    • 22.06.2021 18:30
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    Gündemde vatandaşların büyük çoğunluğu ? ? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla aşılama çalışmaları ülkemizde hızlı bir şekilde devam ederken randevu almak isteyenler bunu nasıl kolay bir şekilde yapacaklarını merak ediyor. Biontech ya da Sinovac randevusu almak isteyen vatandaşların merak ettiği bilgileri haberimizde derledik. İşte , ? Sorusunun cevabı…

    takvim.com.tr
    182 neden cevap vermiyor?

    182 neden cevap vermiyor? ALO 182 neden düşmüyor? Covid 19 aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı aşılamada yaş sınırını hızlı bir şekilde düşürürken yoğunluklar da oluşmaya devam ediyor. Aşı randevusunu oluşturmak isteyen vatandaşlar ALO 182'ye ulaşamayınca merak ederek nedenini araştırmaya başladı. Koronavirüsten korunmak için son derece önemli olan aşı randevusuna ilişkin bilgiler…

    AŞI SIRASI HANGİ YAŞTA?

    Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.

    182 NEDEN DÜŞMÜYOR, NEDEN ARANMIYOR?

    ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.

    COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

    Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

    Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

        "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

        "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

        Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

        E-DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

        Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

        SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934
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        Haberler Güncel 182 neden cevap vermiyor? ALO 182 neden düşmüyor? Covid 19 aşı randevusu nereden, nasıl alınır?