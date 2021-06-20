Olay, 15 Nisan akşamı, Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin yaptığı kanal çalışması sonrasında, bir apartmanın bitişiğindeki kaldırımın altında bulunan elektrik kabloları, şiddetli şekilde patladı.
Patlamanın etkisiyle kaldırıma bitişik bulunan yarı bodrum dairenin salon duvarı kısmen yıkılırken, kalorifer petekleri yerinden fırladı. Dairede kiracı olarak yaşayan Doğan çifti, 4 yaşındaki oğulları ve 6 aylık kızlarıyla ölümden döndü.
PATLADI, 2 KEZ SU BASTI
Ailenin şikayeti üzerine gelen İSKİ ekipleri, patlamanın olduğu bölgeyi onardı. Öğretmen çiftin iddiasına göre ise, yapılan çalışma yetersiz kaldı. Doğan ailesi, temizlik ve onarım çalışmalarından yaklaşık 2 hafta sonra evlerine döndü. Fakat ailenin çilesi bununla da bitmedi.15 Haziran'da şiddetli yağış nedeniyle patlamanın olduğu noktadan evi su bastı.