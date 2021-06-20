İSKİ geldi, yine basit bir müdahale yaptı. Yine uyarılarımıza rağmen, 'Bu iş tekrarlar, güzel bir şekilde yapalım' dememize rağmen basit bir müdahale yapıldı. Sonrasında evimizi yine kendi imkanlarımızla temizledik, evimize yerleştik. Ertesi yağmurda, yine sadece onarımın yapıldığı yerden sanki evin içinde bir dere aktı. Bu olaylar gerçekleşirken bir yandan suyu tahliye etmeye çalışıyoruz, bir yandan çocukların psikolojisini kontrol etmeye çalışıyoruz. 4 yaşındaki oğlum, 6 aylık kızım var. Büyük çocuğum eve girmek istemiyor şu an, son su baskınında kulaklarını kapatarak, gezdi. Yağmur gördüğünde korkuyor, duvarlara yaklaşamıyor.