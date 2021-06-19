Marmara Kuzey Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Marmara fay hattı nerelerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İstanbul'da meydana gelen ve özellikle Anadolu yakasında bir hayli yoğun şekilde hissedilen depremin ardından fay hatları haritası sorgulanıyor. Gözler, büyük İstanbul depremine yol açması beklenen Marmara fay hattına çevrildi. Peki; Marmara fay hattı nerelerden geçiyor? İşte cevabı!
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.
MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI
Batı Anadolu Fay Hattı
Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.
Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır. Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur.