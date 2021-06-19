İstanbul fay hattı haritası! İstanbul'da fay hatları nerelerde var?

İstanbul'da fay hatları nerelerde var? İstanbul fay hattı haritası arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İstanbul'da meydana gelen korkutan depremin ardından İstanbul fay hatları yoğun şekilde araştırılıyor. Depremde İstanbul'da en riskli bölgeler sorgulanıyor. AFAD'ın verdiği bilgilere göre depremin merkez üssü Kartal olurken, Kandilli'nin verilerine göre depremin merkez üssü Sultanbeyli ilçesi oldu.
İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI!
MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.
MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
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TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI
Batı Anadolu Fay Hattı
Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.
Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır. Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur.