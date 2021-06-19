CHP'li İBB Beşiktaş'taki 150 yıllık anıt çınarı sessiz sedasız ortadan kaldırdı

Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş'ta bulunan 150 yaşındaki anıt çınarı kestiği ortaya çıktı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çınarın yerinden sokulduğunu belirtti.
Sabah'ın haberine göre Döğücü, "Farkında mısınız, Beşiktaş'ta 150 yıllık bir anıt ağacımız, asırlık çınarımız yerinden sökülmüş. Bugün gördüm ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız gözümüz gibi baktığımız anıt ağacımızı yerinden etmiş. Soruyorum, çınarımız nerede Ekrem İmamoğlu? Yüzyıllara direnerek büyüyen anıt ağaçlar şehir kültürümüzün önemli bir parçası.
Soruyorum; rahmetli Kadir Topbaş zamanı envanteri çıkarılan 554 anıt ağacından kaçı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul'dan, büyüdüğü yerden koparıldı? Sormak istiyorum; vandallığa çevreyi alet edenler, hayali bir senaryoyla İstanbul'u savaş alanına çevirenler nerede? Beşiktaş'ın 1.5 asırlık Londra Çınarı hiç mi dikkatinizi çekmedi yoksa yerinden eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu için mi sessiz kaldınız?" dedi.