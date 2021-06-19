CHP'li İBB Beşiktaş'taki 150 yıllık anıt çınarı sessiz sedasız ortadan kaldırdı

Şeyma Döğücü'nün ardından AK Parti İstanbul Başkanlığı Tanıtım Ve Medya Başkanı Halime Kökce "Beşiktaş'ta 4 yılım geçti. Hemen her gün o çınarın yanından geçip gittim okula. 153 yıldır oradaydı ama artık yok. İşin tuhafı 3 ağaç için ülkeyi ateşe verenlerin şimdi çıtı çıkmıyor. Zaten demişlerdi; "Mesele ağaç değil hala anlamadınız mı?" diye. Evet anladık, çok iyi anladık!" ifadelerini kullandı.