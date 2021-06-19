



Suriye'de faaliyet gösteren PKK, PYD;YPG VE DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4 bin 500 mensubunu biz etkisiz hale getirdik.



Gerek terör örgütleri ile mücadelemizde gerekse Suriye'yi istikrara kavuşturma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık.