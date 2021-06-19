Dünyanın kalbi, dün Antalya'da attı! Antalya Demokrasi Forumu'na 12 devlet ve hükümet başkanı ile 47 dışişleri bakanı katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu mesajları paylaştı:
Türkiye ile ilgili sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları hazımsızlığın işaretidir. Bu art niyetli tartışmaların cesaretimizi kırmasına müsaade etmiyoruz.
Suriye'de faaliyet gösteren PKK, PYD;YPG VE DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4 bin 500 mensubunu biz etkisiz hale getirdik.
Gerek terör örgütleri ile mücadelemizde gerekse Suriye'yi istikrara kavuşturma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık.
Türkiye 2200 yılı aşan mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biridir. Diplomasisi de üç kıtayı kuşatan geniş bir vizyonla yürütülmektedir.
Avrupa ile ilişkilerimizi geliştiriken, Latin Amerika'yı; Türk dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken Balkanları ihmal etmiyoruz.
Müslümanlarla birlikte Kudüs'ün asli kimliğinin korunarak bugün de selam yurdu olması için gayret gösteriyoruz.