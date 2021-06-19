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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dünyaya mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ’dan dünyaya seslendi. Doğu ile ilgili “ ve AB ile olumlu işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi...

    Dünyaya Akdeniz mesajı

    Dünyanın kalbi, dün Antalya'da attı! Antalya Demokrasi Forumu'na 12 devlet ve hükümet başkanı ile 47 dışişleri bakanı katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu mesajları paylaştı:



    Türkiye ile ilgili sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları hazımsızlığın işaretidir. Bu art niyetli tartışmaların cesaretimizi kırmasına müsaade etmiyoruz.



    Suriye'de faaliyet gösteren PKK, PYD;YPG VE DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4 bin 500 mensubunu biz etkisiz hale getirdik.

    Gerek terör örgütleri ile mücadelemizde gerekse Suriye'yi istikrara kavuşturma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık.



    Türkiye 2200 yılı aşan mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biridir. Diplomasisi de üç kıtayı kuşatan geniş bir vizyonla yürütülmektedir.

    Avrupa ile ilişkilerimizi geliştiriken, Latin Amerika'yı; Türk dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken Balkanları ihmal etmiyoruz.
    Müslümanlarla birlikte Kudüs'ün asli kimliğinin korunarak bugün de selam yurdu olması için gayret gösteriyoruz.




        ATMACA'DAN TAM İSABET
        Başkan Erdoğan, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.


        Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
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