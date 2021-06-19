Ancak Zeynep A. bir türlü ikna olmadı. Ali A., Zeynep A.'yı ikna edemeyince Çukurova Üniversitesi yerleşkesine geldiği sırada önce darp etti daha sonrada bacağından bıçakladı. Ali A., Zeynep A.'yı hastaneye götürmek yerine bu halde Osman Gazi Mahallesindeki evine bırakıp gitti.