Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir anlaşamayan İYİ Parti Sarıçam Belediyesi Meclis Üyesi Ali A. (48) ile eşi Zeynep A. (41) boşanmaya karar verdi. Dün ise aile mahkemesi karı kocayı boşadı.
Mahkemeden sonra Ali A., Zeynep A.'ya "Gel seni eve bırakayım" diyerek otomobiline aldı. Zeynep A.'yı otomobiliyle evine götürmek üzere yola çıkan Ali A. yolda Zeynep A.'yı yeniden birlikte olmak için ikna etmeye çalıştı.
Ancak Zeynep A. bir türlü ikna olmadı. Ali A., Zeynep A.'yı ikna edemeyince Çukurova Üniversitesi yerleşkesine geldiği sırada önce darp etti daha sonrada bacağından bıçakladı. Ali A., Zeynep A.'yı hastaneye götürmek yerine bu halde Osman Gazi Mahallesindeki evine bırakıp gitti.