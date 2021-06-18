Biontech 2. doz aşı randevusu ne zaman? Biontech 2. doz aşı randevusu ilkinden ne kadar süre sonra alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınından korunmak için aşılama son derece önem taşıyor ve ilk aşısını olan vatandaşlar ikinci randevuyu alabilmek için araştırmalara başladı. Peki Biontech 2. doz aşı randevusu hangi tarihler için verilebiliyor?
BIONTECH 2. DOZ AŞI RANDEVUSU NE ZAMAN ALINIR?
Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.
Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.
BIONTECH AŞI ÖZELLİKLERİ NELER?
MESAJCI RNA (MRNA) AŞILARI
-mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
-Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
-Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
-Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
-Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.