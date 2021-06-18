18 yaş üstü aşılama ne zaman? 18 yaş üstü randevusuz aşı olabilir mi?

18 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

Yaş olarak 17 Haziran itibariyle aşı sırası 35 yaş üstüne kadar düştü. Bazı meslek gruplarında ise yaşa bakılmaksızın aşılama yapılmaya devam ediyor. Aynı şekilde SGK'ya kayıtlı sigortalı herkes yaşa bakmadan aşısını olabiliyor.

35 yaş üstü aşılamanın da kısa süre içerisinde tamamlanması ve 1-2 haftalık süreç içerisinde aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi bekleniyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.