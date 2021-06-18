18 yaş üstü aşılama ne zaman? 18 yaş üstü randevusuz aşı olabilir mi?

18 yaş üstü randevusuz aşı olabilir mi? 18 yaş üstü aşılama ne zaman, başladı mı? 18 yaş üstü gençler, aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini merak ediyor. Araştırılan konuların başında ise 18 yaş üstü randevusuz aşı olabilir mi geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 18 yaş üstü nüfusun yarısının aşılandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı.
18 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?
Yaş olarak 17 Haziran itibariyle aşı sırası 35 yaş üstüne kadar düştü. Bazı meslek gruplarında ise yaşa bakılmaksızın aşılama yapılmaya devam ediyor. Aynı şekilde SGK'ya kayıtlı sigortalı herkes yaşa bakmadan aşısını olabiliyor.
35 yaş üstü aşılamanın da kısa süre içerisinde tamamlanması ve 1-2 haftalık süreç içerisinde aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi bekleniyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye'de 18 yaş üstü vatandaşların yüzde ellisinin tam doz ve ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.
Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar itibaren Covid-19 aşı randevusu alabiliyor. 30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.