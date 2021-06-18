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    • 18.06.2021 14:37
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    ne zaman? ?

    ne zaman? sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstü aşılama hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye'de 18 yaş üstü vatandaşların yüzde ellisinin tam doz ve ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu. Peki; 18 yaş üstü randevusuz aşı olabilir mi?

    takvim.com.tr
    18 yaş üstü aşılama ne zaman? 18 yaş üstü randevusuz aşı olabilir mi?

    18 yaş üstü randevusuz aşı olabilir mi? 18 yaş üstü aşılama ne zaman, başladı mı? 18 yaş üstü gençler, aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini merak ediyor. Araştırılan konuların başında ise 18 yaş üstü randevusuz aşı olabilir mi geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 18 yaş üstü nüfusun yarısının aşılandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı.

    18 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

    Yaş olarak 17 Haziran itibariyle aşı sırası 35 yaş üstüne kadar düştü. Bazı meslek gruplarında ise yaşa bakılmaksızın aşılama yapılmaya devam ediyor. Aynı şekilde SGK'ya kayıtlı sigortalı herkes yaşa bakmadan aşısını olabiliyor.

    35 yaş üstü aşılamanın da kısa süre içerisinde tamamlanması ve 1-2 haftalık süreç içerisinde aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi bekleniyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye'de 18 yaş üstü vatandaşların yüzde ellisinin tam doz ve ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.

    Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar itibaren Covid-19 aşı randevusu alabiliyor. 30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

        18 YAŞ ÜSTÜ RANDEVUSUZ AŞI OLABİLİR Mİ?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce verdiği bilgiyle, randevusuz aşı yapma çalışmalarına başlandığını duyurmuştu. T.C. Kimlik Numarasıyla aşılarınızı yaptırabilirsiniz.

        GÜNLÜK AŞILAMA 1,5 MİLYONU AŞTI

        Türkiye'de Kovid-19 karşı aşılamalar hızlanarak devam ediyor.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği veriye göre 17 Haziran itibariyle Türkiye'de günlük aşılamada yeni rekor kaydedildi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Koca şu ifadeleri kullandı: Bugün 1,5 Milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı.

        Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 38,9 milyona ulaştı. Bunların 24,7 milyonu ilk doz aşılardan oluşurken, 14,2 milyonu ise ikinci doz aşılar oldu.

        Büyükşehirlerdeki aşılama sayılarına bakıldığında, İstanbul'da toplam aşılamanın 6,9 milyona, İzmir'de 2,6 milyona, Ankara'da ise 3,3 milyona ulaştığı görüldü.
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