Dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci sürüyor. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında planlı şekilde uygulanan aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparak 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını ifade etti. Peki, 10-20-30 yaş üstü aşı olabiliyor mu, ne zaman aşılanacak? Kaç kişi aşı oldu? Aşı yaşı kaça düştü?
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 17 Haziran'dan itibaren 35 yaş üzerinin aşı randevusu alabileceğini bildirdi.
İşte merak edilen soruların yanıtı;
10-20-30 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLİYOR MU?
Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar itibaren Covid-19 aşı randevusu alabiliyor. 30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı.
Haziran ayının sonlarına doğru 10-20-30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.