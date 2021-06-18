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    • 18.06.2021 10:57
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    10-20-, ne zaman aşılanacak? Kaç kişi aşı oldu? ?

    Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama süreci devam ederken her geçen gün aşılanan vatandaşların sayısında büyük artış yaşanıyor. Dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde toplan 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını belirterek, "24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun" dedi. Peki, 10-20-, ne zaman aşılanacak? Kaç kişi aşı oldu? ? İşte detaylar...

    10-20-30 yaş üstü aşı olabiliyor mu?

    Dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci sürüyor. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında planlı şekilde uygulanan aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparak 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını ifade etti. Peki, 10-20-30 yaş üstü aşı olabiliyor mu, ne zaman aşılanacak? Kaç kişi aşı oldu? Aşı yaşı kaça düştü?

    AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 17 Haziran'dan itibaren 35 yaş üzerinin aşı randevusu alabileceğini bildirdi.

    İşte merak edilen soruların yanıtı;

    10-20-30 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLİYOR MU?

    Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar itibaren Covid-19 aşı randevusu alabiliyor. 30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı.

    Haziran ayının sonlarına doğru 10-20-30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde toplan 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını belirterek, "24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun" dedi.

        Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında planlı şekilde uygulanan aşı çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, günlük uygulanan aşılama çalışmasıyla ilgili bilgi vererek, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler" dedi.

        1 BUÇUK MİLYONUNCU DOZ, TEKİRDAĞ'DA YAPILDI

        Sağlık Bakanı Koca, 1 buçuk milyonuncu dozun Tekirdağ Şehir Hastanesinde uygulandığını ifadere ederek "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı.

            Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" açıklamasını kaydetti.
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            Haberler Güncel 10-20-30 yaş üstü aşı olabiliyor mu, ne zaman aşılanacak? Kaç kişi aşı oldu? Aşı yaşı kaça düştü?