Kadın avukat, adli tıp profesörüne taciz, tehdit ve şantajdan dava açtı! Sözleri kan dondurdu

Prof. Şerafettin D. ile 2006'da Konya'da staj yaparken tanıştım. 11 yıl sonra babamın otopsisi için aradım. Bir anda saplantılı aşık oldu!

20 kez evlilik teklifi yaptı. 'Seni yakarım, beynini dağıtırım' diye mesaj yolladı. Ailemi tehdit edip iftiralar attı. Yargı önünde hesap verecek.

Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Şerafettin D. Suçlamaları kabul etmedi.

Avukat N.S, Şerafettin D. hakkında 'taciz', 'tehdit', 'şantaj' dahil 9 suç duyurusunda bulundu. Şerafettin D. hakkında ayrıca 6 ay N.S.'ye yaklaşmama tedbiri uygulandı.