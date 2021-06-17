İstanbul Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti

Olay Maltepe, Başıbüyük Mahallesi Göze Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Mahmut Savaş alacağına karşılık verilen 150 doların sahte olduğu gerekçesiyle parayı aldığı 21 yaşındaki Buğra B.'yi telefonla aradı. Tartışan ikili, dün gece saat 03.00 sıralarında buluştu. İki arkadaş sahte çıktığı iddia edilen 150 dolar için tartışmaya başladı. Silahını çeken Buğra B., kurşun yağdırdı. 23 yaşındaki Mahmut Savaş hayatını kaybederken, yanında bulunan kız arkadaşı Türkmenistan uyruklu Mavludakba İ. kolundan hafif yaralandı. Buğra B. ise olay yerinden kaçtı.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin gidebileceği yerlere birbiri ardından baskınlar yapıldı. Başıbüyük Mahallesi'nde, Buğra B.'nin bir arkadaşının evine yapılan baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganla birlikte olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Buğra B.'nin daha önceden 15 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Buğra B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.