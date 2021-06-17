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    • 17.06.2021 16:25
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    | Meteoroloji'den çarpıcı rapor! Son 51 yılın en sıcağı! Bugün

    Haziran ayına girerken hava sıcaklıklarının düşük seyrederken Meteoroloji’nin verilerine göre bu yılın mayıs ayındaki sıcaklık 19,3 santigrat dereceye çıktı ve son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz “2022 veya 2023 de El Nino görülecek olursa, o zaman 'nin ortalama sıcaklığı da buna bağlı olarak yükselecektir. Çünkü dünyanın her tarafı ortalamadan fazla ısınacak” dedi. Peki bugün hava nasıl? İşte il il tahminleri

    Türkiye'de geçen ay, son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de daha önce 16,7 olarak ölçülen ortalama mayıs ayı sıcaklığının 2,6 santigrat derece arttığı tespit edildi.

    Böylece son ölçümlere göre bu yılın mayıs ayındaki sıcaklık 19,3 santigrat dereceye çıktı ve son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. Türkiye'de 1971'den bu yana en yüksek ortalama sıcaklık 2007 yılının mayıs ayında yaşanmıştı.

    Geçen ay sıcaklıklar Kırklareli, Çorlu, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Antakya, Elmalı, Erdemli, Ordu, Rize, Hopa, Bolu, Karabük, Ünye, Boyabat ve Nallıhan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

    "2020 EN SICAK SENEYDİ"
    Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz yaptığı açıklamada, dünyada sıcaklık artışının en büyük nedeninin kömür, petrol ve doğalgaz kullanımına bağlı olarak atmosfere çıkan karbondioksit olduğunu anlattı.

    "Bu durum atmosferin ısınmasın neden oluyor. 2020 senesi dünyada şimdiye kadar insanlığın yaşamış olduğu en sıcak seneydi. 2016'dan önce 2019 üçüncü en sıcak yıl olmuştu." diyen Kurnaz, şöyle konuştu:

        "Ancak her sene bir öncekinden daha sıcak olacak demek değil. Çünkü atmosfer bazen biraz sıcak, bazen biraz daha serin olabilir. Bazen de yağışlı, kurak olabilir. Bu durum zaman zaman seneden seneye fark edebilir. Bu sene özellikle bahar aylarında doğru Türkiye biraz daha fazla ısındı. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da hava serindi. Ama Türkiye biraz daha sıcak geçti. MGM verilerine göre, 2021 yılının mayıs ayı son 51 senede kaydedilmiş en yüksek ortalama sıcaklığa sahip oldu. Pasifik Okyanusu'ndaki hava ve okyanus dolaşımını etkileyen El Nino'nun olduğu senelerde dünyanın ortalama sıcaklığı genelde yüksek olur. 2022 veya 2023 de El Nino görülecek olursa, o zaman Türkiye'nin ortalama sıcaklığı da buna bağlı olarak yükselecektir. Çünkü dünyanın her tarafı ortalamadan fazla ısınacak."

        Sıcaklık artışıyla kuraklık ve tarımda verim kaybı riski ortaya çıkacağını dile getiren Kurnaz, "Aynı zamanda sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda sorun yaşatabilir. Şimdiden önlem aldığımız takdirde gelecekte ciddi sorunları engelleyebiliriz." dedi.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA
        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 24°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 23°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinde Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 28°C
        Az bulutlu

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            HATAY °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ISPARTA °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 23°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 22°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                AMASYA °C, 27°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BAYBURT °C, 26°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SAMSUN °C, 23°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                TRABZON °C, 24°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MALATYA °C, 30°C
                Az bulutlu

                VAN °C, 27°C
                Az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 36°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 30°C
                Az bulutlu

                SİİRT °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den çarpıcı rapor! Son 51 yılın en sıcağı! Bugün hava nasıl olacak?