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    • 17.06.2021 20:52
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    'de bölücü  'ya ! Büyük miktarda silah ve ele geçirildi

    'nin ilçesinde bölücü  'ya yönelik Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş-1 u'nda silah ve ele geçirildi.

    AA
    Bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, görevlilerince, bölücü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş-1 Operasyonu" başlatıldı.

    Dün ilçe kırsalında yapılan aramada kalaşnikof ve bu silaha ait 44 şarjör, tabanca ve 2 tabanca şarjörü, 7,65 milimetrelik 10 fişek, 2 savunma tipi el bombası, 14,5 milimetrelik 253 doçka ı, farklı çaplarda 327 mühimmatı ve 8 havan mühimmatı bulundu.

    Bölgedeki sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon! Büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi