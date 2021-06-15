TBMM'ye girişte 'aşı kartı' uygulaması başladı! O günlere dikkat



TBMM'de, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yeni bir uygulama başladı. Buna göre; Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde 'aşı kartı' zorunluluğu getirildi.