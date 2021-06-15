TBMM'ye girişte 'aşı kartı' uygulaması başladı! O günlere dikkat

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri aşı kartı ile ziyaretçi alımı uygulaması başladı.
TBMM'de, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yeni bir uygulama başladı. Buna göre; Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde 'aşı kartı' zorunluluğu getirildi.
İki doz aşı olup, aşı kartına sahip olanlar HES kodu ile TBMM'ye giriş yapabilecek. TBMM Başkanlığı'nın yeni aldığı karar bugün başladı. Meclis'e randevulu olarak gelen ziyaretçiler, Meclis Dikmen Kapı ziyaretçi girişinde kontrol edildi.