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    • Güncel
    • 15.06.2021 15:56
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    • 15.06.2021 15:56
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    ? 20, 30 ve ?

    Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar milyonlarca vatandaş aşı oldu. Pazartesi günü 40 yaş üstü vatandaşların aşılama süreci başladı ve gözler 40 yaş altı aşılamanın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, ? 20, 30 ve ? İşte merak edilenler...

    20, 30 ve 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca vatandaş ilk ve ikinci doz aşılarını oldu. 40 yaş üstü aşılama süreci de pazartesi günü başladı ve 40 yaş altı aşılama sürecine çevrildi. Peki, 30 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 20, 30 ve 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte bilgiler...

    30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

    30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    İşte son gelişmeler;

    BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 23.28 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 843 bin 709, ikinci doz aşı 13 milyon 774 bin 445 oldu.

    Toplam doz miktarı, 34 milyon 618 bin 154 olarak gerçekleşti.

        5 BİN 626 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

        Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 905 bin 997 kişi aşı yaptırdı.

        Ankara Şehir Hastanesinde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.

        Günlük 8 bin aşılama kapasitesine sahip Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde tüm randevular alındı. Talebin daha da artması durumunda kapasitenin arttırılabileceği öğrenildi.

        SGK'YA KAYITLI TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN KOVİD-19 AŞI RANDEVULARI AÇILIYOR

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

            Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.
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