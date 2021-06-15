Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca vatandaş ilk ve ikinci doz aşılarını oldu. 40 yaş üstü aşılama süreci de pazartesi günü başladı ve 40 yaş altı aşılama sürecine çevrildi. Peki, 30 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 20, 30 ve 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte bilgiler...

30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

İşte son gelişmeler;