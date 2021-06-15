Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca vatandaş ilk ve ikinci doz aşılarını oldu. 40 yaş üstü aşılama süreci de pazartesi günü başladı ve 40 yaş altı aşılama sürecine çevrildi. Peki, 30 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 20, 30 ve 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte bilgiler...
30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
İşte son gelişmeler;
BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 23.28 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 843 bin 709, ikinci doz aşı 13 milyon 774 bin 445 oldu.
Toplam doz miktarı, 34 milyon 618 bin 154 olarak gerçekleşti.