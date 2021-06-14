Sinan Şamil Sam kimdir? Sinan Şamil Sam heykeli nerede yapıldı?

Sinan Şamil Sam kimdir? Sinan Şamil Sam heykeli sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ülkemizi dünya genelinde temsil eden ünlü boksör Sinan Şamil Sam'ın heykeli inşa edildi ve sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından Sinan Şamil Sam kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.
SİNAN ŞAMİL SAM KİMDİR?
Sinan Şamil Sam (d. 24 Haziran 1974, Frankfurt, Almanya), aslen Karslı Türk profesyonel ağır sıklet boksörüdür.
24 Haziran 1974 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdu. Amatör boks yaşamı yıllarında oldukça başarılıydı. Dokuz defa Türkiye şampiyonluğunu kazandı. 1992 yılında Gençler Dünya Şampiyonu oldu.
1993'te Vize-Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 1995 Dünya İkinciliği'ni elde ederken 1999 Büyüklerde Amatör Boks Dünya Şampiyonu olmayı başardı. 15 Nisan 2000 tarihinde profesyonel oldu. 12 Ekim 2002'de Polonyalı rakibi Przemyslaw Saleta karşı Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıktı ve yedinci raundda nakavtla yendi.
'Boğazın Boğası' lakabıyla tanındı. Yaptığı 35 maçın 31'ini kazandı. Bu galibiyetlerden 16'sını nakavtla elde etti. altın kemerini iki maç boyunca korumasını bildi. Bunlardan ilki Danny Williams'a karşıydı ve maçı altıncı raundda teknik nakavtla aldı. İkinci maçında ise Julius Francis ile yaptı ve bu maçı da yedinci raundda nakavtla kazandı. 14 Şubat 2004 tarihinde Stuttgart'ta ringe çıkan Sinan Şamil Sam, Arnavut asıllı Alman vatandaşı Luan Krasniqi'ye sayıyla yenilerek altın kemeri teslim etti.
20 Kasım 2004'te Güney Almanya'nın Kempten kentinde Rus boksör Denis Bakthov'a karşı ringe çıktı. Bakhtov'u onuncu raundda nakavtla yenerek WBC klasmanında 'Dünya Kıtalararası Ağırsıklet Boks Şampiyonluğu' unvanının sahibi oldu.