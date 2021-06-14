



"TÜRKİYE İÇİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KATKIMIZI ARTIRDIK"

NATO Zirvesi Bildirisinde "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir." değerlendirmesine yer verildi.