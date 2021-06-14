meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak 2021? LGS yüzdelik dilimler düşer mi?

LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler LGS sınav sonuçlarına çevrildi. Hayalindeki liseye gitmek için tercih zamanını bekleyen öğrenciler, meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. Peki, meb.gov.tr 2021 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 LGS'ye dair tüm merak edilenler!
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.
LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.
LGS SORU CEVAP KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI!
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.