Karneler ne zaman verilecek? 18 Haziran'da karne verilecek mi? 18 Haziran'da ders var mı? Öğrenciler ve veliler, karnelerin ne zaman verileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından karneler ne zaman verilecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen sorunun cevabı!